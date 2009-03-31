За одну ночь из частного подворья под Гродно похитили 4 десятка уток

В милицию с заявлением обратился житель областного центра.

В деревне он разводил птицу для своего удовольствия. За подопечными ухаживал днём, а на ночь возвращался в город. Этим и воспользовались похитители.

Юрий Рейшель, заместитель начальника отделения дознания предварительного расследования Гродненского РОВД: «Установлено, что утки пропали в ночь. По данному факту органами дознания возбуждено уголовное дело по статье 205 часть 1. Соответственно предусмотрено наказание в виде лишение свободы до трёх лет. Таких случаев в Гродненском районе раньше не было».