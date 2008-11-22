За несвоевременное проведение сельскохозработ в Беларуси наказаны несколько десятков руководителей отрасли

Должностями поплатились мастера приписок. Жесткие меры приняло Правительство, изучив по поручению Президента сложившуюся ситуацию.

Последние осенние полевые работы – омрачили финиш лучшего в истории Беларуси сельскохозяйственного года. По отчётности и кукуруза вся убрана, и овощи в поле не зазимовали, зябь поднята и озимые посеяны на необходимых площадях. Проверки госконтроля – показали обратное. По их материалам, а проводились рейды в середине ноября, Правительство и приняло меры. Но точки в отчётах – не липовых, а реальных – похоже нет.

На Гомельщине, где кукурузы сеют больше чем в других регионах, её до последнего пытались довести до спелости. Ещё неделю назад в 9 районах кукуруза стеной стояла на двух тысячах гектаров. А на каких площадях до этого времени гниёт на полях солома -доподлинно не известно

Причины, по которым солома так и уходит под снег, у каждого руководителя – свои: где-то техники не хватило, где-то перевязать рулоны так и не нашлось чем, а где-то и вовсе что-то странное происходит.

Гродненская область в республике по многим позициям в сельхозпроизводстве - лидер. В списке по количеству нарушений - также. 80% хозяйств региона проверено, почти в каждом недочёты. В Щучинском и Мостовском районах не посеяли в срок – отчитались заранее.

На Витебщине хуже всех справились с подъёмом зяби. Не перепаханные на зиму поля – угроза будущему хорошему урожаю. На уборку того, что вырос в этом году, все силы бросили. На обработку почвы не хватило ни механизаторов, ни тракторов. Та энергонасыщенная техника, что и была, дала сбой.

В районной сводке по подъёму зяби хозяйство «Пламя» первое с конца в списках. Руководству уже объявлен выговор. Правда, за год работы молодой председатель добился некоторых успехов, той же почвы обработали нынешней осенью больше, чем ещё год назад.

Теперь под белым покрывалом ноября и не распознать все знаки бесхозяйственности. Уличённые в ней, судя по всему ещё легко отделались. Правительство Беларуси предложило ограничиться принятыми на местах мерами к должностным лицам. Их силами – получен рекордный урожай в нынешнем году. И это со счетов никто не сбрасывает.

