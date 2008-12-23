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За несколько дней до католического Рождества погода в США преподносит все новые сюрпризы

23 декабря 2008 08:48
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Из-за снежных штормов на северо-востоке страны, задержаны десятки авиарейсов. В плену у стихии – тысячи человек, отправившиеся в путешествия на рождественские и новогодние каникулы. Поезда прибывают с многочасовыми опозданиями. Парализовано и автомобильное движение. В аварии попадает даже снегоуборочная техника. В нескольких штатах столбик термометра опустился ниже минус 30 градусов. С Рождеством придет непогода и в Италию. По прогнозам синоптиков, 25 декабря на севере страны начнутся новые снегопады, а в центре, на юге и на островах – дождь сопровождаться сильным порывистым ветром.
# происшествия

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