За несколько дней до католического Рождества погода в США преподносит все новые сюрпризы

Из-за снежных штормов на северо-востоке страны, задержаны десятки авиарейсов. В плену у стихии – тысячи человек, отправившиеся в путешествия на рождественские и новогодние каникулы. Поезда прибывают с многочасовыми опозданиями. Парализовано и автомобильное движение. В аварии попадает даже снегоуборочная техника. В нескольких штатах столбик термометра опустился ниже минус 30 градусов. С Рождеством придет непогода и в Италию. По прогнозам синоптиков, 25 декабря на севере страны начнутся новые снегопады, а в центре, на юге и на островах – дождь сопровождаться сильным порывистым ветром.