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За несколько часов в Минске зафиксированы десятки ДТП

17 февраля 2009 08:51
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Сегодняшний снегопад осложнил ситуацию на дорогах белорусской столицы. Повышенная аварийность наблюдалась почти на всех центральных автодорогах. Крупное ДТП произошло на проспекте Независимости. Водитель автомобиля Рено не справился с управлением, машину занесло на бордюр, и она врезалась в столб. Повреждения кузова были настолько сильными, что пассажиров извлекали сотрудники МЧС. Мужчину и женщину с различными травмами доставили в больницу.

Зимний характер погоды удержится в Беларуси всю текущую неделю. Снег будет идти, а в Витебской и Могилёвской областях осадки будут сильными. На отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха понижается и ночью в отдельных районах при прояснениях будет до 15 мороза. Днём – до -6. К выходным осадков станет меньше. А пока на улицах столицы работает снегоуборочная техника. ГАИ призывает водителей соблюдать скоростной режим и дистанцию при движении и не парковать автомобили вдоль трасс, где техника чистит дороги.
# происшествия

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