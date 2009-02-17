За несколько часов в Минске зафиксированы десятки ДТП

Сегодняшний снегопад осложнил ситуацию на дорогах белорусской столицы. Повышенная аварийность наблюдалась почти на всех центральных автодорогах. Крупное ДТП произошло на проспекте Независимости. Водитель автомобиля Рено не справился с управлением, машину занесло на бордюр, и она врезалась в столб. Повреждения кузова были настолько сильными, что пассажиров извлекали сотрудники МЧС. Мужчину и женщину с различными травмами доставили в больницу.



Зимний характер погоды удержится в Беларуси всю текущую неделю. Снег будет идти, а в Витебской и Могилёвской областях осадки будут сильными. На отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха понижается и ночью в отдельных районах при прояснениях будет до 15 мороза. Днём – до -6. К выходным осадков станет меньше. А пока на улицах столицы работает снегоуборочная техника. ГАИ призывает водителей соблюдать скоростной режим и дистанцию при движении и не парковать автомобили вдоль трасс, где техника чистит дороги.