За неделю в Беларуси произошло около 200 пожаров

Большинство происшествий отмечено в квартирах и жилых домах. Значительная часть - в сельской местности. Погибли 36 человек, в том числе один ребенок. Среди основных причин - неосторожность при курении, нарушение правил эксплуатации печного отопления.



Сразу два пожара произошли в течение нескольких часов в деревне Салтановка Жлобинского района. Огнем уничтожено сельское отделение почтовой связи. Бревенчатое здание 1929 года постройки сгорело практически полностью. Спустя некоторое время загорелась деревенская усадьба.