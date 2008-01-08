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За неделю в Беларуси произошло около 200 пожаров

08 января 2008 11:55
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Большинство происшествий отмечено в квартирах и жилых домах. Значительная часть - в сельской местности. Погибли 36 человек, в том числе один ребенок. Среди основных причин - неосторожность при курении, нарушение правил эксплуатации печного отопления.

Сразу два пожара произошли в течение нескольких часов в деревне Салтановка Жлобинского района. Огнем уничтожено сельское отделение почтовой связи. Бревенчатое здание 1929 года постройки сгорело практически полностью. Спустя некоторое время загорелась деревенская усадьба.
# происшествия

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