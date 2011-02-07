За минувшие сутки вода в реке Мухавец в Бресте поднялась на 16 см

Здесь спасатели продолжают работать в районах, пострадавших от раннего паводка. Раньше других свой нрав показали Припять и ее притоки. Вода здесь прибывает на 2-4 сантиметра в сутки.

Уже подтоплены десятки подворий и сельхозпостроек. Сложная ситуация сейчас в частном секторе Бресте и окрестностях города. К талым водам здесь подключился еще и дождь.

Учитывая пограничное положение, метеорологи постоянно обмениваются информацией с коллегами из Польши и Украины. Спасатели и коммунальные службы работают круглосуточно, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Сергей Машнов, пресс-секретарь Брестского областного управления МЧС:

Контролируется и уровень воды в паводкоопасных реках. Сегодня они вышли на пойму, однако эвакуации людей на данный момент не требуется.