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За минувшие сутки в Беларуси произошло 32 дорожно-транспортных происшествия

21 сентября 2008 13:29
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11 человек погибли, более 30 получили различные ранения. Госавтоинспекция призывает пешеходов быть более внимательными на дорогах в связи с особенностями осенней погоды. С каждым днем темнеет все раньше, обстановку осложняют дожди и туманы. ГАИ также напоминает, что согласно Правилам дорожного движения, в темное время суток пешеходы должны обозначать себя световозвращающими элементами. В противном случае предусмотрен штраф в размере 17,5 тысяч рублей. А если пешеход в состоянии алкогольного опьянения — его оштрафуют на 105 тысяч.
# происшествия

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