За месяц школьники дважды «минировали» кафе в Октябрьском районе Минска

В течение марта минское кафе, расположенное на улице Чкалова, «минировалось» дважды. В настоящее время оба преступления раскрыты.

В первый раз неизвестный сообщил о минировании кафе вечером 10 марта. Сотрудниками Октябрьского РУВД и группой разминирования внутренних войск МВД пришлось эвакуировать 18 работников и посетителей, само здание кафе и прилегающая территория тщательно обследовали, взрывных устройств обнаружено не было.

Милиционеры выяснили, что звонок поступил из таксофона, находящегося возле кафе. Тогда возбудили уголовное дело по части 1 статьи 340 УК Республики Беларусь («Заведомо ложное сообщение об опасности»), по которой преступник мог лишиться свободы на срок до пяти лет.



И вот 22 марта история повторилась. Снова вечерний звонок в милицию с сообщением о готовящемся взрыве. На место опять прибыла милиция, саперы, посетители и персонал были эвакуированы. Только в этот раз злоумышленников задержали, что называется «по горячим следам». Дело в том, что видеокамера на одном из рядом расположенных зданий запечатлела «минеров».

Сотрудники милиции были откровенно удивлены, когда увидели на пленке четырех детей. Вскоре были установлены и их личности. Ими оказались братья 8, 9 и 13 лет, а также их 13-летний приятель. Кстати, в ходе разбирательства выяснилось, что старший из братьев причастен и к прошлому «минированию» кафе: тогда звонил в милицию вместе с другом. Объяснили произошедшие подростки просто – хотели пошутить.

В настоящее время уголовное дело прекращено. Скорее всего, к административной ответственности будет привлечена мама телефонного «террориста» – статья 9.4 КоАП Республики Беларусь («Невыполнение обязанностей по воспитанию детей») предусматривает весьма крупный штраф, сообщает сайт ГУВД Мингорисполкома.