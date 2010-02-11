За кражу крема для обуви и жидкости для снятия лака минчанину грозит 6 лет тюрьмы

Освободившийся 2 февраля из мест заключения (отбывал наказание в виде 6 месяцев ареста за кражу) молодой человек решил отметить свой выход на свободу. Встретиться с другом договорились на рынке «Ждановичи». После теплого приветствия, естественно выпили-закусили.

Проходя мимо торговой палатки с разносортной продукцией, разогретый спиртным вновь освободившийся не удержался и взял с лотка крем для обуви, а также жидкость для снятия лака. Продавец заметила воришку и закричала вслед, но тот быстрым шагом ретировался и скрылся в толпе.

Задержал злоумышленника буквально через 30 минут участковый инспектор. В отношении грабителя возбуждено уголовное дело по ч. 2. ст. 206 УК Республики Беларусь («Грабеж»), теперь ему грозит наказание сроком от 2 до 6 лет лишения свободы, сообщает сайт ГУВД.