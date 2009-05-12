За изготовление и сбыт наркотиков в Минске задержаны братья-близнецы

28-летние парни варили опий в собственной квартире

На резкий, неприятный запах пожаловались жильцы дома по улице Заславской. Прибывшие на место сотрудники милиции обнаружили в помещении бутылки с ацетоном, остатки маковых зерен и ящик со шприцами. Братья, ранее судимые за кражи и незаконный оборот наркотиков, арестованы. Им грозит от 8 до 13 лет лишения свободы.



- Подозреваемые в настоящее время полностью признали свою вину, они рассказали, что изготавливали опий с целью собственного употребления, а также на продажу по 30 тысяч рублей за одну дозу. А также за определенную плату предоставляли собственное помещение, данную квартиру для изготовления наркотического вещества иными лицами, - рассказала корреспонденту СТВ пресс-офицер Центрального РУВД Минска Александра Дрозд.