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За изготовление и сбыт наркотиков в Минске задержаны братья-близнецы

12 мая 2009 08:59
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28-летние парни варили опий в собственной квартире

На резкий, неприятный запах пожаловались жильцы дома по улице Заславской. Прибывшие на место сотрудники милиции обнаружили в помещении бутылки с ацетоном, остатки маковых зерен и ящик со шприцами. Братья, ранее судимые за кражи и незаконный оборот наркотиков, арестованы. Им грозит от 8 до 13 лет лишения свободы.

пресс-офицер Центрального РУВД Минска Александра Дрозд


- Подозреваемые в настоящее время полностью признали свою вину, они рассказали, что изготавливали опий с целью собственного употребления, а также на продажу по 30 тысяч рублей за одну дозу. А также за определенную плату предоставляли собственное помещение, данную квартиру для изготовления наркотического вещества иными лицами, - рассказала корреспонденту СТВ пресс-офицер Центрального РУВД Минска Александра Дрозд.

изъятые шприцы
# происшествия

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