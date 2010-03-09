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За два месяца 2010 года по вине пешеходов произошло 142 ДТП

09 марта 2010 11:03
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В результате – 28 человек погибло и 119 было ранено.

В 43 случаях пешеходы находились в состоянии опьянения, сообщает сайт МВД Республики Беларусь.

# происшествия

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