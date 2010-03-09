За два месяца 2010 года по вине пешеходов произошло 142 ДТП

В 43 случаях пешеходы находились в состоянии опьянения, сообщает сайт МВД Республики Беларусь.
В городе Даллас неизвестный открыл огонь и ранил двух человек. Таким образом, преступник пытался разрешить спор, возникший у него с 63-летним мужчиной и его сыном.
Пламя охватило более тысячи квадратных метров. Обрушилась часть кровли. В момент пожара внутри находились несколько рабочих, проводящих ремонт.
ЧП произошло накануне вечером при выходе работника из магазина в городском поселке Ветрино Полоцкого района.
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