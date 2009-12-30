За два дня в московском метро скончались четыре пассажира

Все они скончались от сердечных приступов. Об этом сообщил руководитель пресс-службы управления милиции на метрополитене Алексей Мышляев.

– В понедельник в 05.35 мск на станции метро «Пушкинская» к милиционеру с жалобами на недомогание обратилась пожилая женщина. В 06.09 медики констатировали ее смерть от острой сердечно-сосудистой недостаточности, – сказал он.

По словам Мышляева, утром этого же дня на станции «Медведково» по аналогичной причине скончалась женщина 1928 года рождения, а в 17.05 на станции «Авиамоторная» – мужчина, уроженец Беларуси.

– Вчера в 16.50 скоропостижно скончался мужчина 1956 года рождения. Предварительная причина его смерти также острая сердечно-сосудистая недостаточность, – добавил Мышляев.

Руководитель пресс-службы отметил, что смерти от сердечно-сосудистой недостаточности в столичном метро происходят довольно часто, но в последние два дня статистика была значительно превышена, сообщает РИА «Новости».