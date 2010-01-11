За десять дней 2010 года в Мексике совершено уже около 300 убийств

Как сообщила газета "Универсаль", накануне в стране в результате насилия погибли 69 человек, что является самым высоким криминальным показателем с тех пор, как 3 года назад к власти пришел нынешний президент Фелипе Кальдерон.

За 10 дней, прошедших с начала нового года в Мексике, уже произошло 283 убийства. Ранее "черным днем" в криминальной хронике страны считалось 17 августа прошлого года, когда от рук преступников погибли 57 человек.

Наибольшее число убийств, произошедших в субботу, зарегистрировано в городе Сьюдад Хуарес, расположенном на границе с США. Там в результате вылазок организованной преступности погибли 26 человек, несмотря на то, что в этот населенный пункт для обеспечения общественной безопасности власти уже давно направили дополнительные подразделения армии и полиции.

Сьюдад Хуарес, в котором действуют вооруженные группировки наркомафии, считается "криминальной столицей" Мексики. По итогам прошлого года там зарегистрировано более 2,6 тысяч убийств, что составляет 34% от 7,7 тысяч погибших в результате насилия на всей территории страны в течение 2009 года.

Сразу после прихода к власти Кальдерон объявил войну организованной преступности в Мексике, направив крупные подразделения армии и полиции в те районы страны, где отмечается наиболее опасная криминогенная обстановка. Однако, по данным местных СМИ, несмотря на принятые меры, за последние 3 года в республике от рук боевиков преступных группировок погибло уже более 16 тысяч человек, сообщают «Вести».