«За благоприятное решение вопроса» мать арестованной гомельчанки отдала 19 000 долларов

Мошенники, представляясь сотрудниками мифических «спецорганов», зарабатывали на горе тех, чьи родственники оказались под следствием.

В течение нескольких месяцев жительница Орши передала мошенникам 12 тысяч долларов, которые якобы требовалось вручить «нужным людям». Несмотря на это, ее супруга все-таки осудили на 6 лет лишения свободы, а его брата на 4 года.



Еще 15 тысяч долларов парочка выманила у обвиняемого в мошенничестве минчанина Н. Его они убеждали, что за определенную сумму даже оглашенный приговор можно изменить.



Таким же образом они вызвались помочь жительнице Гомеля, которую арестовали за экономическое преступление. Мать подозреваемой на «решение вопроса» об освобождении дочери из СИЗО передала 19 тысяч долларов. Позже мошенники потребовали еще 6 тысяч долларов, а не получив их, заявили, что умывают руки и помогать больше не будут.



В суде негодяи признали свою вину, обоих приговорили к 4 годам лишения свободы, пишет «СБ».