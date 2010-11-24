Южная Корея: двое рабочих погибли во время артобстрела военной базы

Тела двух гражданских были найдены на южнокорейском острове Енпхендо, атакованном Северной Кореей во вторник. Об этом сообщает «BBC».

Также погибли два южнокорейских моряка, 18 человек пострадали. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун назвал инцидент «самым тяжелым» со времен окончания Корейской войны. Президент США Барк Обама заявил о поддержке Южной Кореи, пишет ctv.by со ссылкой на «BBC» Вашингтон и Сеул начнут в ближайшие дни совместные военные учения, сообщает «Евроньюс».



Президент Южной Кореи Ли Мён Бак отдал приказ о «многократных ответных мерах» в случае проявления признаков «новой провокации», сообщает ctv.by со ссылкой на южнокорейское агентство Ренхап. В то же время, согласно сообщению Центрального телеграфного агентства Кореи, если морская разделительная линия к западу от Корейского полуострова будет нарушена «даже на одну тысячную миллиметра», то

КНДР «нанесет беспощадные ответные военные удары».

На превью: разрушенные здания в результате артобстрела.

На остальных фото: жизнь Северной Кореи

Северная Корея нанесла по Южной Корее сильнейший за 57 лет удар