Юношеская сборная Ирана по дзюдо погибла в катастрофе Ту-154

На борту самолета Ту-154 иранской авиакомпании Caspian Airlines, разбившегося 15 июля на севере-западе Ирана, находились бывший депутат иранского парламента Левон Давидян и юношеская сборная по дзюдо этой страны.

Спортсмены и их тренер направлялись в Армению для участия в международном турнире. Согласно сообщениям авиакомпании на борту самолета находились 153 пассажира и 15 членов экипажа. По предварительным данным, все пассажиры разбившегося авиалайнера погибли. В настоящее время на месте трагедии работают спасательные службы.

Самолет авиакомпании Caspian Airlines следовал рейсом 7908 из Тегерана в Ереван и по невыясненным причинам упал в окрестностях деревни Джаннатабад, расположенной в провинции Казвин, спустя 16 минут после вылета из международного аэропорта имени имама Хомейни. За это время самолет успел подняться на высоту почти 8 км.

По предварительным данным, Ту-154 загорелся в воздухе во время захода на аварийную посадку, передает БЕЛТА.