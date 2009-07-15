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Юношеская сборная Ирана по дзюдо погибла в катастрофе Ту-154

15 июля 2009 14:24
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На борту самолета Ту-154 иранской авиакомпании Caspian Airlines, разбившегося 15 июля на севере-западе Ирана, находились бывший депутат иранского парламента Левон Давидян и юношеская сборная по дзюдо этой страны.

Спортсмены и их тренер направлялись в Армению для участия в международном турнире. Согласно сообщениям авиакомпании на борту самолета находились 153 пассажира и 15 членов экипажа. По предварительным данным, все пассажиры разбившегося авиалайнера погибли. В настоящее время на месте трагедии работают спасательные службы.

Самолет авиакомпании Caspian Airlines следовал рейсом 7908 из Тегерана в Ереван и по невыясненным причинам упал в окрестностях деревни Джаннатабад, расположенной в провинции Казвин, спустя 16 минут после вылета из международного аэропорта имени имама Хомейни. За это время самолет успел подняться на высоту почти 8 км.

По предварительным данным, Ту-154 загорелся в воздухе во время захода на аварийную посадку, передает БЕЛТА.

# происшествия

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