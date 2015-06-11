Юго-восток Гомеля окутал дым из-за крупного пожара на лугах в пойме реки Днепр

Новости Беларуси. Гомель 11 июня заволокло дымом. Гарь в город принесло за тридцать километров из-под Речицы. Там уже около двух суток пытаются потушить вспыхнувшую сухую траву. Полсотни человек и более 10 спецмашин делают все, чтобы огонь не пошел дальше. На месте происшествия весь день работал корреспондент программы Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Добриян, СТВ:

Пойма Днепра горит уже вторые сутки. Вчера к вечеру казалось, что возгорания локализованы, но ночью ветер изменил направление — именно поэтому оказался в задымлении областной центр, а вместе с тем огонь перебросился на новые территории. Сейчас пожар идёт фронтом примерно в один километр. Ситуация осложняется сильными порывами ветра.

Да и фронт в данном случае понятие условное. По большому счёту на территории поймы площадью в 80 гектаров одновременно приходится бороться сразу с несколькими пожарами.

Виталий Ожередов, начальник Гомельского областного Центра оперативного управления МЧС:

Сложность в том, что очаги находятся на достаточно отдаленном расстоянии друг от друга, что не позволяет сосредоточить все имеющиеся силы и средства по одному фронту.

Бок о бок со спасателями пойму тушат лесники. Их главное оружие – заплечные ранцы. Двадцать пять литров воды хватает на 100-150 метров движения. Виктор Дубровский вместе с коллегами вторые сутки идут по кромке огня в самом пекле пожара. Разговаривать некогда: ситуация меняется с каждым новым порывом ветра.

Александр Добриян, СТВ:

В обычные годы уровень воды здесь в пойме больше метра, и такое было бы просто невозможно.

Два года без разлива и ни одного дождя с начала года. Солнце превратило пойму Днепра в пороховую бочку. Сейчас в Речицком районе объявлен пятый, наивысший уровень пожарной опасности. Леса же были закрыты для посещений ещё в мае.

Виталий Судаков, директор Речицкого опытного лесхоза:

Из-за того, что в Днепре сейчас критический уровень воды, мы видим такую ситуацию. Здесь в нормальные годы должна находиться вода. И таких ситуаций никогда бы не возникало. А мы сейчас видим, что видим. Воды нет, кто-то прошел, окурок бросил – и вот смотрите, что происходит.

Специалисты дают 99% вероятности, что пойму по неосторожности подожгли рыбаки. А тем временем до конца недели во всех районах Гомельской области планируется ввести запрет на посещение лесов, в том числе в них сворачивается и вся хозяйственная деятельность. Лесники переходят на режим круглосуточного патрулирования территории.

Сложная пожароопасная ситуация в ближайшее время сохранится.