Прямой эфир

Юг Кыргызстана охватили новые беспорядки

17 апреля 2010 19:44
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Милиционеры Джалал-Абадской области организовали бессрочный митинг протеста. Главные требования - расследование событий в Бишкеке и Таласе, где, по данным милиционеров, погибли 30 представителей правопорядка.Пока стражи правопорядка были заняты протестными акциями, сторонники Курманбека Бакиева взяли штурмом здание областной администрации. Захватчики объяснили свои действия тем, что не были выполнены требования по освобождению ближайшего соратника Бакиева, министра обороны страны Калыева, который был арестован.
# происшествия

Другие новости рубрики

Все новости
17 апреля 2010 17:26

Извержение исландского вулкана парализовало авиасообщение в Старом Свете

17 апреля 2010 13:39

В Польше прощаются с жертвами авиакатастрофы под Смоленском

17 апреля 2010 12:19

100-килограммовая фугасная бомба обнаружена во время земляных работ на улице Шаранговича в Минске