Юг Кыргызстана охватили новые беспорядки

Милиционеры Джалал-Абадской области организовали бессрочный митинг протеста. Главные требования - расследование событий в Бишкеке и Таласе, где, по данным милиционеров, погибли 30 представителей правопорядка.Пока стражи правопорядка были заняты протестными акциями, сторонники Курманбека Бакиева взяли штурмом здание областной администрации. Захватчики объяснили свои действия тем, что не были выполнены требования по освобождению ближайшего соратника Бакиева, министра обороны страны Калыева, который был арестован.