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«Явные признаки обморожения». Медики помогли соотечественникам беженца, тело которого нашли на границе с Литвой

28 ноября 2021 17:19
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Новости Беларуси. Вечером 27 ноября на линии границы с Литвой белорусские пограничники нашли труп беженца, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Это мужчина около 30 лет афро-азиатской внешности. На его теле обнаружены многочисленные следы избиения. На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа.

Что в СК рассказали об обнаружении тела беженца на границе – читать здесь.

«Явные признаки обморожения». Медики помогли соотечественникам беженца, тело которого нашли на границе с Литвой-1

Тем временем белорусские пограничники оказали помощь беженцам-соотечественникам погибшего мужчины. Все они находились в крайне изможденном состоянии с признаками обморожения ног. Беженцы рассказали, что их было четверо вместе с погибшим мужчиной. Находясь на территории Литвы, они подвергались избиениям со стороны силовиков.

«Явные признаки обморожения». Медики помогли соотечественникам беженца, тело которого нашли на границе с Литвой-4

Андрей Бабич, фельдшер видзовской скорой помощи:
При осмотре, конечно, люди в таком изможденном состоянии. Видно, что они пострадали и психически, и морально и имеют явные признаки обморожения, особенно у двоих значительные обморожения нижних конечностей, стоп в частности. Они, конечно, нуждаются в дальнейшей консультации специалистов и госпитализации под наблюдением.

# Беженцы # происшествия # Фотофакт

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