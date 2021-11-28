«Явные признаки обморожения». Медики помогли соотечественникам беженца, тело которого нашли на границе с Литвой

Новости Беларуси. Вечером 27 ноября на линии границы с Литвой белорусские пограничники нашли труп беженца, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Это мужчина около 30 лет афро-азиатской внешности. На его теле обнаружены многочисленные следы избиения. На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа. Что в СК рассказали об обнаружении тела беженца на границе – читать здесь.

Тем временем белорусские пограничники оказали помощь беженцам-соотечественникам погибшего мужчины. Все они находились в крайне изможденном состоянии с признаками обморожения ног. Беженцы рассказали, что их было четверо вместе с погибшим мужчиной. Находясь на территории Литвы, они подвергались избиениям со стороны силовиков.