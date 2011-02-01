Японский вулкан Симмоэ выбросил столб раскаленного пепла

Из-за постоянных землетрясений в близлежащих населенных пунктах появляются трещины в домах, вылетают стекла, жителям рекомендовано соблюдать максимальные меры предосторожности.

Накануне из опасной зоны эвакуировали более тысячи человек. С перебоями работает аэропорт в городе Миядзаки, а также практически полностью парализовано железнодорожное сообщение. Значительный ущерб от выпадения пепла нанесён и сельскому хозяйству.

Ранее вулкан Симмоэ считался потухшим. Его последнее извержение произошло 189 лет назад, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».