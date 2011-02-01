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Японский вулкан Симмоэ выбросил столб раскаленного пепла

01 февраля 2011 10:12
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Из-за постоянных землетрясений в близлежащих населенных пунктах появляются трещины в домах, вылетают стекла, жителям рекомендовано соблюдать максимальные меры предосторожности.

Накануне из опасной зоны эвакуировали более тысячи человек. С перебоями работает аэропорт в городе Миядзаки, а также практически полностью парализовано железнодорожное сообщение. Значительный ущерб от выпадения пепла нанесён и сельскому хозяйству.

Ранее вулкан Симмоэ считался потухшим. Его последнее извержение произошло 189 лет назад, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

# Природные катаклизмы

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