Японию сотрясло новое землетрясение силой в 6,5 баллов

Новые подземные толчки силой в 6,5 баллов зафиксированы у северного побережья Японии.

Удар подземной стихии пришелся на префектуры Мияги. Именно этот район больше всего пострадал от стихии 11 марта.

Жертвами разрушительного землетрясения и гигантского цунами стали уже свыше 27 тысяч человек. В зоне бедствия полностью разрушены или серьезно повреждены свыше 150 тысяч зданий. Не прекращаются работы и на аварийной АЭС «Фукусима-1». Там специалисты продолжат откачку радиоактивной воды из турбинных залов первого, второго и третьего реакторов.

Накануне работы на аварийных станциях были остановлены из-за информации о превышении уровня радиационного излучения в 10 миллионов раз. Позднее последовало опровержение. Оказалось, что прибор, которым производились замеры, был неисправен, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

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