Японию ночью сотрясла череда землетрясений силой до 6 баллов

Череда землетрясений зафиксированы этой ночью в Японии. Эпицентр находился в префектуре Фукусима, в которой расположены атомные станции. Сила толчков достигала 6 баллов.

По последним данным, повреждены свыше 200 тысяч построек, около 40 тысяч зданий разрушены полностью. В эвакуационных пунктах остаются около 160 тысяч человек. В радиусе 10 километров вокруг аварийной АЭС «Фукусима-1» возобновлена поисковая операция. Продолжаются и восстановительные работы на аварийной АЭС.

Отметим, что ранее власти повысили уровень опасности на АЭС «Фукусима-1» до 7-го уровня — повышение произошло из-за пересмотра масштабов выброса радиации с 15 по 16 марта. С тех пор специалистам уже удалось остановить утечку радиоактивной воды в океан, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».