«Я дома»: вокалист группы «Нервы» о своем похищении

Новости России. Информация о том, что Евгения Мильковского, солиста популярной группы «Нервы», похитили после концерта в Москве, появилась в ночь с воскресенья на понедельник.

По информации LifeNews, вокалиста «Нервов» похитили, когда он садился в такси. Внезапно из подъехавшего автомобиля выскочили несколько человек – они вытащили музыканта из такси и увезли в неизвестном направлении.

Как стало известно несколько часов назад, сообщение о похищении не соответствует действительности.

Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва», ссылаясь на руководителя пресс-службы столичной полиции. С его слов, сотрудники уголовного розыска одного из районов Москвы попросили 24-летнего музыканта проехать с ними в отделение полиции для дачи свидетельских показаний по ранее возбужденному уголовному делу. О каком деле идет речь, не уточняется.

Евгений Мильковский на страницах в социальных сетях успокоил поклонников.

Музыкант рассказал, что с ним все в порядке, он дома.