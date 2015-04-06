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Взятки на пункте пропуска «Каменный лог»: сумма достигала $3 тысяч, более $2 млн изъято у таможенников

06 апреля 2015 07:27
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Новости Беларуси. Более 2 млн долларов изъяли у таможенников «Каменного Лога». Кроме того, Комитет госбезопасности Беларуси назвал размер взяток, которые брали в пункте пропуска. Сумма достигала трех тысяч долларов.

3 апреля президент, встречаясь с руководящим составом Государственного таможенного комитета, сообщил о коррупционной схеме в деятельности Ошмянской таможни. Следствию еще предстоит выяснить все нюансы.

На сегодня известно, что в преступную деятельность был вовлечен чуть ли не весь личный состав пункта пропуска «Каменный лог». Сейчас все задержанные заключены под стражу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Коррупция

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