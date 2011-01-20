Взрывы в Макеевке: среди рабочих версий следствия есть и политический террор

ЧП в Украине. В городе Макеевка Донецкой области прогремели два взрыва. Зданиям торгового комплекса и предприятия нанесён значительный ущерб. Из-за повреждения газопровода десятки жилых домов остались без газа. Лишь по счастливой случайности жертв и пострадавших нет.

К небольшому горняцкому городу Макеевка сегодня приковано внимание всей Украины. В районе пяти часов тишину утра нарушили сразу два мощных взрыва.

Первое взрывное устройство сработало у торгового центра Golden Plaza, второе — у центральной проходной госпредприятия «Макеевуголь». От взрыва здания изрядно пострадали, окна вылетели даже в соседних жилых домах и общежитии. К счастью, обошлось без человеческих жертв.

Раиса Осадулова, очевидец:

Такой был взрыв! Я думала, у нас дома где-то что-то взорвалось, думала, может, где-то у кого-то рвануло. И такой сильный был толчок. Потом я вскочила, думала, в гаражах машина взорвалась. А это все-таки было темно, страшно было выходить. Утром пришла уже соседка и говорит: машина пожарная стоит через дорогу. Оказывается, вот взрыв. Мы даже не предполагали.

Из Киева в Донецкую область Украины вылетел министр внутренних дел Украины Анатолий Могилев. К его прибытию на стене городской администрации Макеевки оперативники обнаружили послание злоумышленников. В записке было требование крупной суммы денег, иначе после 17.00 преступники обещали взорвать ещё 5 объектов. В городе началась паника, люди забирали детей из школ и детских садов. Сейчас улицы Макеевки патрулирует спецназ, пока сведений о новых взрывах не поступало.

Тем временем, по факту утренних взрывов возбуждено уголовное дело. Среди рабочий версий и политический террор — перед самым Новым годом в Запорожье был взорван памятник Сталину, ответственность за взрыв лежит на террористической организации «Тризуб» имени Степана Бандеры. В МВД считают, что накануне Дня соборности, который Украина отметит в ближайшую субботу, террористы планировали ещё несколько взрывов. Правда, пока их причастность к событиям в Макеевке — лишь предположение.

В городе Макеевка на востоке Украины прогремела серия взрывов. Жертв и пострадавших нет, в городе – паника