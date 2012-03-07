Взрывы в Конго задели посольство России!

7 марта. 10.00

Новости Конго. Жертвами взрывов на военном складе в Республике Конго стали уже около 250 человек. В результате взрывов также пострадало здание посольства России в Браззавиле. В здании были выбиты стекла, незначительные повреждения получила одна из стен.

Инцидент произошел в столице Браззавиле в минувшее воскресенье. Причиной пожара и последующих взрывов на военном складе стало короткое замыкание, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

5 марта. 6.00

Число погибших от серии взрывов на складе боеприпасов в столице Конго Браззавиле достигло 200 человек. Ранения различной степени тяжести получили около полутора тысяч человек, состояние многих врачи оценивают как тяжелое. Разрушены многие здания.

В восточной части склада продолжается пожар, который приводит к детонации оставшихся боеприпасов, из-за чего спасатели не могут ликвидировать пожар. Прилегающая территория оцеплена.

В столице соседней Демократической Республики Конго – Киншасе – взрывной волной повыбивало оконные стекла.

Правительства обоих государств призывают население к спокойствию. Начато расследование. По предварительной версии, причиной пожара и последовавших за ним взрывов боеприпасов стало короткое замыкание.