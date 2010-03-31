Взрывы в Дагестане: хронология событий новых терактов

Утром 31 марта Россию и весь мир вновь потрясли сообщения о терактах. Жертвами двух взрывов в дагестанском Кизляре по последним данным стали 12 человек. Сначала у здания местной гимназии взорвалась начиненная взрывчаткой машина, а затем – через 20 минут – смертник, одетый в милицейскую форму, привел в действие самодельное устройство.

Это произошло уже в толпе оперативников, которые подоспели к месту первой трагедии. Взрывы в Дагестане прогремели спустя ровно два дня после терактов в московском метро. Тогда погибли 39 человек. Сегодня прошли первые похороны жертв московских взрывов.

Четыре взрыва за двое суток. Стрелки часов в Кизляре и Москве останавливались почти минута в минуту. Оба теракта – около девяти утра. И снова – зловещее совпадение. Преследовать автомобиль, в котором сегодня прогремел первый взрыв, милиционеры начали именно на улице Московской.

Рашид Нургалиев, министр внутренних дел Российской Федерации:

– Водитель нарушил правила и, не остановившись, стал двигаться в сторону центра города. Сотрудники ДПС преследовали машину, практически ее настигли и в это время раздался взрыв.

Машина взрывается рядом с гимназией, отделами внутренних дел и ФСБ. Волной не просто выбивает стекла – по стенам здания школы пошли трещины, а осколки долетают до зданий, расположенных почти в километре от взрывного эпицентра. На месте трагедии тут же собираются зеваки и сотрудники ближайшего отделения милиции. Среди них – еще один человек в правоохранительной форме. Секунды – и гремит второй взрыв.

Очевидец происшествия:

– Огромное пламя пошло, потом темное облако вверх…

Вторая бомба взорвалась как раз в тот момент, когда к месту трагедии стали прибывать медики, спасатели и наряды милиции. Получается, людей специально заманили в ловушку. Ведь второй взрыв случился рядом с еще не остывшей воронкой от первого.

Магомедсалам Магомедов, президент Республики Дагестан:

– Фактически, эти милиционеры ценой собственной жизни предотвратили более серьезные последствия этого теракта.

Александр Шарапо, доктор исторических наук:

– Сейчас, когда произошли зачистки, именно в Дагестане, среди погибших руководителей подпольных банд формирований есть родственники. И видимо, определенные силы в Дагестане, используют родственниц, которые противятся установлению нормальной жизни в республике.

Теракт смертники, словно специально провели в последний день школьных каникул и первый – похорон жертв в московском метро. Два дня назад трагедия унесла жизни 39 человек, сегодня – еще 12. Причем, российские власти не исключают, что к подготовке взрывов в Дагестане и Москве могут быть причастны одни и те же террористы.

Ольга Бакланова, Александр Мишин, телекомпания СТВ.



В связи с терактами в Дагестане, в результате которых погибло большое количество людей, Президент Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично выразил соболезнования Президенту Российской Федерации Дмитрию Медведеву, всему российскому народу, родным и близким погибших.