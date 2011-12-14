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Взрывы в Бельгии: «льежский стрелок» незадолго до преступления оставил записку своей подруге и перевел на ее банковский счет деньги

14 декабря 2011 14:23
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Новости Бельгии. По месту жительства Нордина Амрани, которого местная пресса окрестила «льежским стрелком», полицейские обнаружили еще одну жертву. Это 45-летняя домработница его соседей.

Мотивы убийцы пока неизвестны, не исключено, что он находился под действием наркотиков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Накануне в городе Льеж Амрани устроил кровавую расправу, которая потрясла весь цивилизованный мир. Преступник забросал гранатами людей на автобусной остановке, а после открыл по ним огонь из автомата. Жертвами трагедии стали 6 человек. В том числе полуторагодовалый ребенок, двое подростков и сам рецидивист. Более 120 человек были ранены в основном осколками стекла автобусной остановки.

Сегодня жители Льежа почтили память погибших минутой молчания. В городе проходят поминальные богослужения.

# происшествия

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