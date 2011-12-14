Взрывы и стрельба в Бельгии: в квартире преступника был обнаружен обезображенный труп домработницы его соседей

Новости Бельгии. Несколько часов назад правоохранители провели обыск в доме рецидивиста Нордина Амрани и обнаружили там труп женщины. Это 45-летняя домработница его соседей.

Тело женщины обезображено. В полиции подозревают, что она была изнасилована.

Трагедия, о которой сегодня говорит весь мир, произошла 13 декабря в центре города Льеж. 33-летний мужчина бросил гранаты в сторону людей, находившихся на автобусной остановке, а после обстрелял их из автомата. По последним данным, погибли 6 человек, в том числе сам преступник. Среди погибших — полуторагодовалый ребенок и двое подростков. Еще 125 человек были ранены в основном осколками стекла автобусной остановки.

Никаких предсмертных записок преступник не оставил. Известно, что ранее он отбывал несколько тюремных сроков. В том числе за преступления, связанные с хранением оружия, наркотиков и сексуальным насилием.

Сегодня жители Льежа почтили память погибших минутой молчания. В городе проходят поминальные богослужения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.