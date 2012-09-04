Взрыв в жилом доме в Харькове: обвалился балкон, отошла стена, 5 человек пострадали, 50 остались без жилья

Новости Украины. Украину потрясло происшествие в Харькове. В девятиэтажном жилом доме утром 4 сентября прогремел взрыв. По последним данным, пострадали 5 человек. Троим медики оказали помощь на месте происшествия, еще двое в больнице.

ЧП случилось в одной из квартир на третьем этаже. Взрыв был такой силы, что обвалился балкон и отошла стена дома. Без жилья остались около 50 человек.

Причины инцидента выясняются. Спасатели не исключают, что произошла утечка газа. Возбуждено уголовное дело.

Подобные происшествия для Украины – не редкость. Несколько взрывов в жилых домах было в минувшем месяце. Причиной ЧП стали тоже проблемы с газом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.