Взрыв в жилом доме в Бобруйске: разрушен подъезд, около 100 человек эвакуировано

При проведении сварочных работ в жилом девятиэтажном доме взорвался баллон. Уже через несколько минут после взрыва на место происшествия прибыли 18 единиц техники и более полусотни спасателей. Специальной комиссии еще предстоит выяснить причину взрыва. Пока основная версия – нарушение правил эксплуатации газового оборудования.

Дом № 49 по улице Ульяновской в Бобруйске больше известен как Китайская стена. Это одна из самых больших многоэтажек города. 845 квартир. Взрыв в этом дворе прогремел в 10.40 утра, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Артур Михолап, очевидец:

Жена разбудила. Сказала, что что-то взорвалось, какой-то хлопок был. Я в подъезд вышел – двери лифта валяются. Окон нет. Подъезд разрушен.

Когда все случилось, Артур был на девятом этаже дома. Было видно, что железобетонные конструкции подъезда и лестничных пролетов первых этажей превратились в груду строительного мусора в считанные секунды.

На место происшествия прибыло 18 единиц техники МЧС и более полусотни спасателей. Никто не знал, есть ли под завалами люди. Эвакуировать жильцов оказалось непросто.

Александр Худолеев начальник бобруйского городского отдела по ЧС:

Создалась угроза дальнейшего обрушения междуэтажных перекрытий. Во избежание этого работниками были осуществлены мероприятии по эвакуации и спасению людей. В том числе и с помощью автолестниц и оконных проемов первого этажа.

Около 100 жильцов удалось эвакуировать. Всех разместили в соседней школе. Здесь для них организовали горячее питание и медицинскую помощь.

Лариса Махмудова врач станции скорой медицинской помощи Бобруйска:

Двое пострадавших с мелкими травмами. Молодой человек на гвоздь ногой напоролся и женщина стеклом поцарапалась.

Жители дома говорят, им повезло, что никто серьезно не пострадал. Екатерина Конькова собиралась выходить из квартиры за минуту до взрыва.

Екатерина Конькова, очевидец:

Был большой толчок. Меня немного подкинуло. Мы сразу не поняли в чем дело. Начали открывать дверь, и сразу пошел газ в квартиру. Сразу начали открывать окна и поняли, что и в окна идет газ. Значит, взорвался баллон.

Действительно, взорвался баллон со смесью вещества МАФ, который используется при сварке. Работники местного водоканала устанавливали счетчики на воду, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Теперь жильцы дома сами представят счет городской администрации.

Дмитрий Бонахов председатель бобруйского городского исполнительного комитета:

Что касается ремонта квартир, все мы берем на себя. Будут составлены акты по каждой квартире. Компенсация будет за счет бюджета.

Несущие конструкции здания не пострадали. Жители верхних этажей эту ночь могут провести в своих квартирах, так как к вечеру в их окна уже поставили стекла. Остальным пострадавшим предоставили бесплатный ночлег и питание в гостинице. На месте происшествия работы будут продолжаться и ночью. А к утру здесь обещают восстановить разрушенный вход в подъезд.