Взрыв в Волгограде не квалифицируют как теракт

Сегодня в Волгограде прогремели два взрыва: один возле здания городского ГАИ Волгограда. Второй у здания волгоградской Академии МВД. Пострадавших нет. Об этом сообщает ctv.by со ссылкой на волгоградские сайты.

Наталия Куницкая, старший помощник руководителя по связям с общественностью СУ СКП РФ по Волгоградской области:

Взорвалось безоболочное самодельное взрывное устройство, начиненное металлическими предметами. Мощность взрыва составила 200 граммов в тротиловом эквиваленте.

Возле академии МВД было принудительно обезврежено взрывное устройство.

Тротиловый эквивалент второй бомбы составил 2 кг.

ГУ МЧС России по Волгоградской области:

По предварительным данным, взрыв произошел в пяти метрах от здания ГИБДД на углу у железобетонного забора. Сработало неустановленное взрывное устройство, на месте работает оперативно-следственная группа.

В 5.30 по московскому времени поступило сообщение о том, что неизвестный оставил у здания ГИБДД подозрительный пакет. В полицию об этом сообщила неизвестная женщина. У здания выставили оцепление. К месту обнаружения подозрительного предмета направили группу кинологов и взрывотехников. Однако, взрыв все же прогремел, буквально за несколько минут до прибытия на место специалистов. Сила взрыва была довольно сильна: имеются повреждения ворот, но также выбило стекла и в стоящем напротив киоске



Светлана Смолянинова, начальник отдела информации и общественных связей ГУВД по Волгоградской области:

Сегодня в 5.12 утра на телефон 02 поступило сообщение о мужчине, оставившем пакет у здания ГАИ УВД по городу Волгограду. На место происшествия была направлена оперативно-следственная группа, в состав которой также вошли взрывотехники и кинологи. Когда сотрудники приступили к осмотру места происшествия, прогремел взрыв. Никто не пострадал.

Возбуждены уголовные дела по факту хулиганских действий и хранения оружия. Проводится проверка, задействованы все оперативные службы.

Весь личный состав ГУВД по региону направлен на усиление. В городе принимаются повышенные меры безопасности. Под усиленную охрану взяты объекты жизнеобеспечения, здания, в которых располагаются исполнительные и законодательные органы власти, подразделения органов внутренних дел.

Анатолий Бровко, губернатор Волгоградской области:

Я держу ситуацию, произошедшую со взрывом у городского ГИБДД, под личным контролем. Жертв и пострадавших там нет. Расследованием обстоятельств занимается управление ФСБ по Волгоградской области», - заявил Анатолий Бровко. Все экстренные службы занимаются принятием необходимых мер по расследованию взрыва, а также проверяют информацию об обнаружении подозрительных предметов у КПП юридической академии МВД. Мы разбираемся, был ли это устрашающий акт, либо еще какие-то мотивы.

Взрыв возле Академии МВД