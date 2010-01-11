Взрыв в Витебской области. Один человек госпитализирован

Котел 1994 года выпуска на твердом топливе взорвался в котельной СПК "Николаево" Миорского района. Кочегара котельной взрывной волной вынесло в окно, он госпитализирован с ожогами 1 и 2 степени.

Взрывом разрушена стена на площади 30 кв.м, обрушилось железобетонное покрытие в 36 кв.м. Повреждены два котла, отапливающих административное здание, в котором находятся клуб, администрация хозяйства и сельсовет.



Предполагаемая причина взрыва - недостаток воды в системе. Взрываются чаще всего самодельные или старые агрегаты. Наиболее частая причина (около 80%) - это отсутствие или недостаток воды в системе. Новые котлы оборудуются системой автоматической защиты, которая срабатывает при повышении температуры, отсутствии воды в системе и др.

В настоящее время теплоснабжение полностью восстановлено, сообщает БелТА.

