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Взрыв в Украине. Правоохранители ищут в церквях бомбы

29 июля 2010 11:35
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В украинском Запорожье усиливают меры безопасности. Правоохранители проверяют все церкви города на наличие взрывных устройств.

Накануне у входа в Свято-Покровский храм сработала самодельная бомба, мощностью около 500 граммов в тротиловом эквиваленте. Пострадали около десяти прихожан, которые собрались на праздничную службу по случаю Дня Крещения Руси. Спасти 80-летнюю монахиню медикам не удалось.

Очевидцы говорят, что видели на пороге церкви сверток, однако ни у кого подозрений он не вызвал.

По факту взрыва возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное убийство». За сведения об организаторах преступления объявлено вознаграждение.

# происшествия

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