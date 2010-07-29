Взрыв в Украине. Правоохранители ищут в церквях бомбы

В украинском Запорожье усиливают меры безопасности. Правоохранители проверяют все церкви города на наличие взрывных устройств.

Накануне у входа в Свято-Покровский храм сработала самодельная бомба, мощностью около 500 граммов в тротиловом эквиваленте. Пострадали около десяти прихожан, которые собрались на праздничную службу по случаю Дня Крещения Руси. Спасти 80-летнюю монахиню медикам не удалось.

Очевидцы говорят, что видели на пороге церкви сверток, однако ни у кого подозрений он не вызвал.

По факту взрыва возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное убийство». За сведения об организаторах преступления объявлено вознаграждение.