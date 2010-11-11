Взрыв в Пинске: за жизнь шестерых работников врачи продолжаются бороться

По информации БелТА, в Брестскую областную больницу доставлены две реанимационные передвижные установки «Пеликан» производства Миасского завода медицинских препаратов (Челябинская область, Россия) для лечения ожоговых больных. Их важнейшая отличительная особенность заключается в том, что они способны создавать на обожженной поверхности антибактериальную среду, позволяющую лечить больных без наложения повязок. До сих пор в больнице имелась только одна такая установка. Закупку новых двух профинансировало ЗАО «Холдинговая компания «Пинскдрев».

На сегодняшний день, сообщили «Вечерке» в прокуратуре г. Пинска, обвинение еще никому не предъявлено, пишет ctv.by.

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