Взрыв в Пинске: тело самого молодого из погибших не показали даже близким

В Пинске прощались с жертвами аварии на заводе. Всех троих похоронили на городском кладбище в деревне Посеничи.

Первым было прощание с самым молодым из погибших, 26-летним Евгением Рапутой. К закрытому гробу поочередно подходили родственники, друзья, сослуживцы. Никто из них не видел тело покойного, даже самые близкие. Погибшего на месте взрыва оператора автоматических и полуавтоматических линий опознали по перстню на руке.

Затем началось прощание с 38-летним Игорем Мугой. Слесарь-ремонтник скончался в Пинской центральной больнице в ночь с 25 на 26 октября от полученных ожогов. Его тело родственникам также не показали.

Позже на кладбище доставили гроб с телом 52-летнего Михаила Стародуба, погибшего в первые секунды аварии. Слесаря-ремонтника нашли под завалами в ходе поисково-спасательных работ. Родственники покойного пожелали похоронить его отдельно от погибших товарищей. Их воля была выполнена, сообщает ctv.by cо ссылкой на «Вечерний Брест».

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