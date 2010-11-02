Взрыв в Пинске: сколько на самом деле погибло людей и прячут ли их тела? 

Число погибших при взрыве и пожаре в Пинске достигло 14 человек. Эта официальная информация была распространена вчера. Однако некоторые интернет-сайты пестрят анонимными страшилками о якобы десятках погибших на месте взрыва, тела которых будто бы где-то прячут. В слухах разобрался корреспондент газеты «Вечерний Брест».

Сергей Вакулич, заместитель начальника Пинского ГОВД, начальник милиции общественной безопасности:

Сразу после взрыва был поднят по тревоге весь личный состав отдела внутренних дел. Перед сотрудниками была поставлена задача разыскать всех до единого работников завода ДСП согласно списочной численности, предоставленной нам руководством предприятия. Данными поисками занимались 160 милиционеров. Мы обзванивали коллег по работе, родственников и друзей, искали дома, в больнице, на дачах. Последнего человека из общего списка нашли под утро следующего дня на территории Пинского района. Стало ясно, что, кроме двух погибших и девятнадцати раненых, все остальные работники живы и здоровы, и под завалами никого больше нет.

Четверо суток место аварии находилось под охраной милиции. Кроме экспертов, туда никого не пускали.

По состоянию на 9 часов утра 2 ноября из пятерых человек, пострадавших в результате взрыва и пожара на заводе ДСП в Пинске и доставленных на излечение в Брестскую областную больницу, живы были трое. Об этом сообщил главный врач больницы Александр Карпицкий. Состояние трех пациентов, которые остаются сейчас в двух отделениях реанимации Брестской областной больницы, медики оценивают как стабильно тяжелое. Все они находятся в сознании, все подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Делать какие-либо прогнозы по течению болезни врачи не берутся, сообщает «Столичное телевидение» со ссылкой на «Вечерний Брест».

Александр Карпицкий, главный врач больницы:

Мы делаем все возможное, все, чем располагает современная медицина. Но, к сожалению, мы не всесильны.