Взрыв в Пинске: погибли уже 14 человек - список

Число погибших при взрыве и пожаре в Пинске достигло 14 человек. За последние трое суток в больницах Минска, Бреста и Пинска умерли 9 пострадавших. В настоящее время в Минской больнице скорой помощи на лечении находятся три человека: двое - в отделении ожогового центра, один - в реанимации. Его состояние врачи оценивают как тяжелое. Трое пострадавших остаются в Брестской областной больнице.

По поручению Президента Беларуси проводится тщательное расследование аварии на предприятии «Пинскдрев». Семьям погибших будет оказана материальная помощь.

Список погибших:

1. Муга Игорь Афиногенович, 1971, слесарь-ремонтник

2.Рапута Евгений Валерьевич, 1984, оператор автоматических линий

3. Стародуб Михаил Иванович, 1958, слесарь-ремонтник

4. Михаевич Александр Михайлович, 1976, станочник деревообрабатывающих станков

5. Сакович Екатерина Сергеевна, 1986, мастер-бригадир стружечного отделения

6. Жуковский Виктор Константинович, 1955, слесарь-ремонтник

7. Козюр Геннадий Федорович, 1964, оператор автоматических линий

8. Колодич Александр Сергеевич, 1987, оператор автоматических линий

9. Тарелко Сергей Николаевич, 1985, электромонтер

10. Квашали Олег Юрьевич, 1962, прессовщик плит

11. Мороз Александр Михайлович, 1987, оператор автоматических линий

12. Хамлюк Александр Николаевич, 1959, оператор автоматических линий

13. Шевчук Николай Александрович, 1950, оператор формирующих машин

14. Шинкарук Александр Анатольевич, 1974, заместитель директора по производству

Взрыв на Пинской деревообрабатывающей фабрике произошел 25 октября. Два человек погибли на месте, 19 были госпитализированы. По факту ЧП прокуратура Брестской области возбудила уголовное дело. На месте происшествия работает комиссия по чрезвычайным ситуациям Пинского горисполкома, МЧС и брестские следователи.

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