Взрыв в Пинске: пинчане вышли на футбольное поле в траурных повязках

Пинчане вышли на поле в траурных повязках. Матч закончился их победой – 4:0, но главным оказался не счет, а проявление соучастия горю пинских семей, сообщает ctv.by со ссылкой на газету «Вечерний Брест».
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