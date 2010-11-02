Взрыв в Пинске: пинчане вышли на футбольное поле в траурных повязках

Все деньги, собранные от продажи билетов на футбольный матч между клубами первой лиги «Волна» (Пинск) и «Сморгонь», проходивший в минувшее воскресенье в Пинске, хозяева поля решили передать семье 26-летнего Евгения Рапуты, погибшего в первые секунды взрыва.

Пинчане вышли на поле в траурных повязках. Матч закончился их победой – 4:0, но главным оказался не счет, а проявление соучастия горю пинских семей, сообщает ctv.by со ссылкой на газету «Вечерний Брест».

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