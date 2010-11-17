Взрыв в Пинске: один из оставшихся в живых переведен из реанимации

Один из трех человек, пострадавших в результате взрыва на заводе ДСП в Пинске и находящихся на излечении в Брестской областной больнице, в понедельник 15 ноября был переведен из реанимации в отделение травматологии. Об этом «Вечернему Бресту» сообщил главный врач больницы Александр Карпицкий. Во время ЧП на заводе молодой человек получил множественные травмы и переломы. Сейчас его состояние врачи оценивают как стабильное.

Два других пациента, получившие обширные ожоги поверхности тела и дыхательных путей, все еще остаются в отделениях реанимации, хотя в их состоянии здоровья наметилась некоторая положительная динамика. Один из пострадавших, со дня трагедии находившийся на аппарате искусственной вентиляции легких, в минувшие выходные начал самостоятельно дышать и питаться. Другой, по информации на утро 16 ноября, был все еще подключен к аппарату – он пострадал больше других своих товарищей по несчастью.

С обоими пациентами проводится индивидуальный комплекс упражнений лечебной физкультуры, для их лечения применяется самое современное медицинское оборудование. В том числе специальные противоожоговые противопролежневые кровати и реанимационные установки «Пеликан». Врачи по-прежнему очень осторожны в прогнозах относительно «ожоговых» больных, сообщает «Столичное телевидение» со ссылкой на «Вечерний Брест».

Взрыв в Пинске: пинчане вышли на футбольное поле в траурных повязках

Взрыв в Пинске: у погибших остались невыплаченные кредиты

Взрыв в Пинске: погибли уже 14 человек - список

Взрыв в Пинске: тело самого молодого из погибших не показали даже близким

Взрыв на фабрике в Пинске: в больницах Пинска, Бреста и Минска все еще остаются 20 пострадавших

Взрыв на фанерной фабрике в Пинске: медики борются за жизни пострадавших

По факту взрыва на деревообрабатывающей фабрике в Пинске возбуждено уголовное дело

Взрыв в Пинске: сколько на самом деле погибло людей и прячут ли их тела?

Взрыв в Пинске: 3 и 4 ноября в Брестской области объявлен траур