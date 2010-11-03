Взрыв в Пинске. Александр Лукашенко выразил соболезнования в связи со смертью людей

В связи с трагедией в Пинске 3 и 4 ноября в Брестской области объявлены Днями скорби. Распоряжение об этом подписал губернатор региона Константин Сумар.

Александр Лукашенко:

Трагедия, унесшая жизни близких вам людей, потрясла всех граждан Беларуси. Это не только ваше личное горе, а наша общая беда и серьезный урок на будущее. В этот скорбный час мужайтесь и не падайте духом. Вы и все, кто пострадал в том страшном пожаре, всегда можете рассчитывать на поддержку государства. Мы приложим максимальные усилия, чтобы больше не допустить такого в нашей стране. Силы и выдержки вам. Светлая память о ваших родных навсегда сохранится в наших сердцах.

На всей территории области приспущены государственные флаги. Учреждения культуры и региональные телерадиокомпании отменили развлекательные программы.

Взрыв и пожар в одном из цехов компании «Пинскдрев» произошли 25 октября. Число жертв трагедии возросло до 14 человек. Они получили травмы, не совместимые с жизнью. В больницах в тяжелом состоянии находятся шестеро пострадавших.

По поручению Президента проводится тщательное расследование происшествия. Семьям погибших окажут материальную помощь.