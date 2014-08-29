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Взрыв в одном из жилых домов Пекина. 2 человека погибли, 8 ранены

29 августа 2014 10:17
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Новости Беларусь. Мощный взрыв прогремел в одном из жилых домов столицы Китая. Погибли 2 человека, еще восемь получили различные травмы. Один из пострадавших находится в очень тяжелом состоянии.

Инцидент произошел на первом этаже многоквартирного дома в самом центре Пекина.

Взрыв был такой силы, что в домах, расположенных неподалеку, разбились окна, ударной волной были повреждены и несколько автомобилей.

На месте происшествия сейчас работают врачи, спасатели и полиция. Стражам порядка предстоит выяснить, что стало причиной ЧП, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Фотофакт # Взрыв

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