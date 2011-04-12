Взрыв в минском метро. Пострадавшие доставлялись в больницы с фрагментами мраморных плит и металла

Сразу 4 столичные больницы принимали пострадавших. Раненым на месте оказывалась экстренная помощь. А прибывающим с каждой минутой родственникам оказывалась любая поддержка, предоставлялась вся имеющаяся информация.

В клиническую больницу № 6 минувшим вечером доставили 15 пострадавших. У всех разные степени тяжести ранений, но диагноз практически не отличается – осколочные поражения брюшной полости и конечностей.

Главврач Виктор Николаевич демонстрирует извлеченные осколки. Как правило, это фрагменты мраморных плит и металла. Несмотря на совсем позднее время, а клинику мы посетили далеко после полуночи, весь медперсонал – на рабочих местах. От медсестер до самых опытных хирургов.

Виктор Гурко, главврач УЗ «6-я городская клиническая больница»:

Тем, которым было показано оперативное лечение, мы операции сделали. Работали все операционные. В течение кратчайшего времени мы смогли оказать помощь. Все больные, которые нуждались в оперативном лечении, попали в операционную в первую минуту.

Хирург Михаил Герасименко вышел к нам как только отложил в сторону скальпель. Этой ночью он провел 2 операции. Всего на хирургическом столе побывали 9 пациентов. Операции проводили 9 бригад одновременно. Хирурги констатируют: здесь в день делают порядка 50 операций, поэтому от привычного графика работы отступать не пришлось.

Михаил Герасименко, заместитель главврача УЗ «6-я городская клиническая больница» по травмотологии и ортопедической помощи:

Это травматологи-ортопеды очень высокого и профессионального уровня. Поэтому и операции проведены в минимальный период времени на высоком уровне.

Под стать классу врачей и медицинское оборудование. Здесь проводят операции любой степени сложности. Послеоперационный уход тоже на должном уровне.

Запасов плазмы в достатке. Например, в камере при температуре минус 40 градусов хранится 2,5 тонны. Но, все же, желающих сдать кровь для пострадавших даже ночью множество. Донора Сергея не остановило ни позднее время, ни усталость после рабочего дня.

В самый отдаленный, но самый специализированный в данной ситуации Республиканский центр травматологии в течение 15 минут после происшествия поступило 4 человека в тяжелом состоянии, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Пациенты с осколочными травмами были прооперированы незамедлительно. Сейчас их состояние стабильно.

Александр Белецкий, директор Республиканского научно-практического центра травматологии и ортопедии:

При оказании экстренной помощи при тяжелых сочетанных повреждениях всего хватило: и крови, и плазмы, и инструментария, и аппаратов. Что самое удивительное, позвонили пятерым из экстренного отделения, а в течение получаса 35 врачей приехало и 6 операционных сестер.

Светлана Михайловна – одна из той самой «четвертки», поступившей в отделение. Она уже пришла в себя после операции. Лицо она попросила не показывать. Своей жизнью женщина обязана врачам, и благодарность не скрывает.

Светлана Михайловна:

Врачи так работали, что невероятно. Вынесли меня, положили.



Сразу после трагедии в метро к месту происшествия отправилось около сотни карет скорой помощи. Кому-то из пострадавших оказали оперативную помощь на месте, остальных госпитализировали. В кратчайшие сроки людей доставили в минские больницы. Первую, вторую, шестую клинические, в больницу скорой медицинской помощи, а также в военный госпиталь. Некоторые еще на месте после оказания помощи от госпитализации отказались. Их отпустили домой, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».