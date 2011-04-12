Взрыв в минском метро. На транспортных узлах усилены меры безопасности

Звук металлоискателя в минувшую ночь на железнодорожном вокзале раздавался куда чаще, чем объявления расписания. После того, как сотрудников милиции перевели на усиленный вариант несения службы, стражей порядка здесь стало едва ли не больше, чем пассажиров.

Сергей Гаркавый, командир роты патрульно-постовой службы милиции Минского отдела внутренних дел на транспорте:

Если есть необходимость, при помощи металлодетекторов проверяют сумки. Бдительность усилена — мы переведены на усиленный вариант несения службы, будем проверять практически всех.

Игорь Глушанин, пассажир:

Я полностью согласен с органами внутренних дел, чтобы они проверяли и смотрели.

Игорь Глушанин, хоть и посчитывает последние минуты до отправления, полагает: раз так дотошно проверили его сумку, сосед по купе тоже не сядет в поезд без тщательного досмотра. Сотрудник милиции сверяет с расписанием билет и фиксирует, в какое время Игорь находился на вокзале.

Сотрудник милиции:

С пониманием люди относятся, спокойно предоставляют сумки.

Пассажиры на вокзале:

- Я отношусь к этим досмотрам и усилению мер безопасности на вокзале очень положительно. И считаю, что это правильно и направлено только на благо.

- Для безопасности, я считаю, должны приниматься какие-то меры. Ничего страшного, если я потеряю несколько минут.

- Надо же как-то проверять.

А вот Сергея усиление настигло уже не в здании, а на платформе: молодого человека просят расстегнуть рюкзак и предъявить документы. Парень признаётся? Буквально пару дней назад, возможно, и не стал бы скрывать раздражения. Но сегодня такого уже не случилось.

Сергей Телеш:

Моя мать чуть не попала на этот поезд. И лучший друг — он просто не успел добежать до этого поезда, а так бы в него сел.

Кроме проверки вещей и документов, милиционеры без остановки инспектируют перроны, заглядывают за углы, под поезда и на рельсы особенно пристально.

Сергей Гаркавый, командир роты патрульно-постовой службы милиции Минского отдела внутренних дел на транспорте:

Осматриваются все железнодорожные пути, осматриваются составы и платформы, все потайные углы — всё, где могут оказаться какие-то бесхозные вещи или взрывные устройства.

Усиленные патрули в минувшую ночь появились не только на транспортных узлах, но и на улицах Минска. Стражи порядка проверяли документы, подсказывали, где находятся ближайшие остановки наземного транспорта.

У Сергея Голуба и многих его коллег режим прошлых суток тоже превратился в усиленный. Водитель рассказывает: чтобы не допустить транспортного коллапса и развезти всех пассажиров, автобусы снимали с других маршрутов. Но ни один сотрудник ни то что не посетовал, что остался без обеда, но многие добровольно задержались на несколько часов.

Сергей Голуб, водитель автобуса:

Автобусы добавили, чтобы успеть перевезти людей, так как метро не работает. Машины, которые уже закончили работу, зная, что на остановках оставались ещё люди, выходили ещё раз до тех пор, пока не стало попроще. Никто не возмущался, все понимают, какая сложилась ситуация.

В любом случае, утром минчане смогут без проблем добраться на работу. Решением Мингорисполкома в столице увеличено количество автобусов, дублирующих маршрут метро, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».