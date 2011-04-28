Взрыв в минской бане. Две женщины погибли и четыре получили ранения при взрыве парового котла

28 апреля в 16.25 в службу спасения поступило сообщение о ЧП на улице Олешева. Сотрудники МЧС прибыли к месту происшествия через две минуты.

Как выяснилось на месте, в бане на втором этаже кирпичного здания произошел взрыв парового котла. Пострадавших извлекли из-под завалов и доставили в больницы города, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Дмитрий Бегун, начальник Минского городского управления МЧС:

По приезду подразделения около 30 кв м крыши было разрушено. Силами районных отделов было эвакуировано шесть человек. К сожалению, двоим не удалось помочь.