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Взрыв в минской бане. Две женщины погибли и четыре получили ранения при взрыве парового котла

28 апреля 2011 18:33
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28 апреля в 16.25 в службу спасения поступило сообщение о ЧП на улице Олешева. Сотрудники МЧС прибыли к месту происшествия через две минуты.

Как выяснилось на месте, в бане на втором этаже кирпичного здания произошел взрыв парового котла. Пострадавших извлекли из-под завалов и доставили в больницы города, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Дмитрий Бегун, начальник Минского городского управления МЧС:
По приезду подразделения около 30 кв м крыши было разрушено. Силами районных отделов было эвакуировано шесть человек. К сожалению, двоим не удалось помочь.

# происшествия # Фотофакт

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