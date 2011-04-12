Взрыв в Минске в метро. Минск переведен на режим повышенной опасности, минчане сдают кровь

Взрыв в на станции метро «Октябрьская» в Минске прогремел в 17.54. Через 3 минуты на пульт дежурного МЧС поступил звонок, на место взрыва в минском метро прибыли 98 «скорых». 11 человек погибли, 126 ранены.

Очевидец взрыва в минском метро:

Были либо гайки, либо болты. Потому что у людей были и ноги оторваны, и глаза,

Пострадавший от взрыва в минском метро:

Вот пробило просто ногу осколком, руку тоже пробило осколком. Не знаю, от чего был осколок, еще не достали.

В больницы Минска съезжаются родственники пострадавших, они получаю всю необходимую информацию, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Родственница пострадавшего от взрыва в минском метро:

Сказали, какие-то осколочные ранения в ноги и в голову.

Родственница пострадавшего от взрыва в минском метро:

Его немножко только задело, слава Богу, пока все в порядке, жду результатов, пока ничего не знаю.

Друг пострадавшего от взрыва в минском метро:

Капельницу поставили и в реанимацию повезли сразу. Сначала была экстренная реанимация, сейчас простая. Сказали, все результаты только завтра.

Информацию о пострадавших можно получить по номеру 103. В больницах, куда поступили пострадавшие, вывешены списки. Как сообщили в комитете по здравоохранению Минска, можно обращаться по т. 233-92-69 и т. 294-23-71.

Ко взрывам в минском метро никто не остался равнодушным. Уже в первые минуты после взрыва интернет-пользователи стали распространять информацию об адресах и номерах телефонов станций переливания крови. Любой человек может стать донором. С утра кровь будут принимать на всех станциях переливания крови.