Взрыв в Минске из-за газовой колонки

ЧП произошло в ванной в то время, когда пытались зажечь газовую колонку.

Вечером в одном из минских домов на улице Судмалиса произошел взрыв. Он был таким сильным, что волной вышибло дверь и разбило окна на лестничной площадке. От огня сильно пострадала 29–летняя минчанка. Сейчас за жизнь пострадавшей, получившей ожоги первой и второй степени, борются медики.

В МЧС предполагают, что хозяева самовольно переподключили проточный водонагреватель на несертифицированный металлический рукав, нарушив тем самым правила устройства и эксплуатации газового оборудования. Окончательные выводы о причинах взрыва в МЧС сделают позже, изучив детали произошедшего, пишет «СБ-Беларусь сегодня».

Начальник сектора технической инспекции «Белтопгаза» Виктор Алексеев:

— А в 2009–м было 15 похожих происшествий: 9 пожаров, 3 взрыва и 3 отравления угарным газом. Люди страдают из–за собственной беспечности. Не было ни одного случая, чтобы причиной трагедий стало морально устаревшее газовое оборудование, хотя в десятках тысяч квартир и домов по всей стране водонагреватели отслужили положенный им срок и их давно пора менять. В этом году работники службы газа заменили на новые более 6 тысяч колонок. Кто–то пытается сделать это самостоятельно, не всегда задумываясь о последствиях.