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Взрыв в котельной на бумажной фабрике в Добруше. Без тепла – около 300 жилых домов

02 марта 2012 07:46
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Новости Беларуси. В Добруше продолжаются восстановительные работы в котельной на территории бумажной фабрики. Здесь накануне произошел взрыв, который оставил без тепла около 300 жилых домов.

В дымоотводящей трубе длиной 12 метров взорвалась газовоздушная смесь, которая разрушила кирпичную кладку. Никто не пострадал, однако остановилось теплоснабжение фабрики, жилых домов и административных зданий.

К месту происшествия была направлена мобильная котельная и снабжение потребителей было оперативно восстановлено, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Фотофакт

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