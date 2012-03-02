Взрыв в котельной на бумажной фабрике в Добруше. Без тепла – около 300 жилых домов

Новости Беларуси. В Добруше продолжаются восстановительные работы в котельной на территории бумажной фабрики. Здесь накануне произошел взрыв, который оставил без тепла около 300 жилых домов.

В дымоотводящей трубе длиной 12 метров взорвалась газовоздушная смесь, которая разрушила кирпичную кладку. Никто не пострадал, однако остановилось теплоснабжение фабрики, жилых домов и административных зданий.

К месту происшествия была направлена мобильная котельная и снабжение потребителей было оперативно восстановлено, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.