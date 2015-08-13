Взрыв в Китае: погибли не менее 44 человек, более 500 получили травмы

Новости Китая. Число жертв техногенной катастрофы в Китае растет. Два взрыва прогремели с разницей буквально в 30 секунд. Столб огня был виден даже из космоса.

Спасатели продолжают работу на месте трагедии. Она произошла в промышленной зоне Тяньцзина. Под завалами все еще могут находиться люди. До сих пор неизвестна судьба около трех десятков человек. Число жертв неумолимо растет.

По последним данным, ЧП унесло жизни по меньшей мере 44 человек. Еще более пяти сотен получили травмы различной степени тяжести.

Причины трагедии пока неизвестны. Эксперты опасаются, что происшествие может обернуться настоящей техногенной катастрофой. В помещении, где произошли взрывы, находились токсичные вещества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.