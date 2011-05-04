Взрыв в Ираке: погибли не менее 16 человек, 40 пострадали

В одном из шиитских районов Багдада на воздух взлетел припаркованный рядом с кафе и магазином автомобиль, начиненный взрывчаткой.

Отметим, силы безопасности Ирака в состоянии повышенной боеготовности с понедельника. Власти сочли это необходимым, чтобы предупредить ответные атаки боевиков «Аль-Каиды» после уничтожения в Пакистане главы террористической организации Усамы бен Ладена.

Напомним, его ликвидировали американские военные в ночь на 2 мая, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение»